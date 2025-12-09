Antitrust avvia indagini su Swatch e Citizen

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Citizen Watch e Swatch, sospettate di aver fissato artificialmente i prezzi degli orologi pubblicizzati sui canali online dei distributori autorizzati. L’indagine mira a verificare eventuali pratiche anticoncorrenziali nel settore degli orologi di lusso e delle distribuzioni online.

Roma, 9 dic. (askanews) – L’Antitrust ha annunciato l’avvio un procedimento istruttorio nei confronti della giapponese Citizen Watch della svizzera Swatch, “per accertare una presunta fissazione dei prezzi pubblici esposti sui canali online dei propri distributori autorizzati (gioiellerie e orologerie)”. Lo scorso 3 dicembre, riporta un comunicato, i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Citizen Watch Italy S.p.A. e di The Swatch Group (Italia) S.p.A. Secondo l’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Agcom), Citizen, uno dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi – tra i quali, oltre a Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constantine e Alpina – “potrebbe richiedere, alla propria rete di distribuzione selettiva, l’imposizione dei prezzi di vendita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

