Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre | Flavio Ubirti pronto alla scelta tra pochi giorni concluderà il suo trono

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Ubirti è prossimo a fare la sua scelta. Ecco che cosa è accaduto nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, martedì 9 dicembre. Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

