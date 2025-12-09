Anticipazioni Le Iene Show 9 dicembre 2025 | caso David Rossi
Stasera, 9 dicembre 2025, alle 21:20 su Italia 1, torna Le Iene Show con una nuova puntata. Tra i servizi in programma, approfondimenti sul caso David Rossi, per analizzare gli sviluppi e le ultime novità di questa vicenda di grande attualità.
