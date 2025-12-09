Antica Galleria Bonfirraro apre a Catania inaugurazione domenica 14 dicembre

L'Antica Libreria di via Spadaro Grassi 17, che nei mesi scorsi aveva chiuso i battenti, torna a nuova vita con il nome di Antica Galleria. L'esercizio, cuore pulsante della cultura etnea, è stato rilevato e rilanciato dalla famiglia Bonfirraro, titolare dello storico marchio editoriale.

La galleria, che ospita nove sale dedicate alla ceramica greca antica, è chiusa per consentire indagini sulla particolare fragilità di alcune travi

Come ogni anno, il Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini di Bologna rinnova l'appuntamento dedicato al presepe: dal 6 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 i Musei Civici d'Arte Antica ospitano la mostra "Presepi dalla collezione Forlai".

L'Appia antica e la Galleria Borghese in esclusiva - Quattro giorni a Roma dal 30 dicembre al 2 gennaio, con passeggiate tra arte, storia e attualità, visite guidate e il festeggiamento di Capodanno 2025, l'anno che apre al nuovo Giubileo.