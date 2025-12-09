Antica Galleria Bonfirraro apre a Catania inaugurazione domenica 14 dicembre
L'Antica Libreria di via Spadaro Grassi 17, che nei mesi scorsi aveva chiuso i battenti, torna a nuova vita con il nome di Antica Galleria. L'esercizio, cuore pulsante della cultura etnea, è stato rilevato e rilanciato dalla famiglia Bonfirraro, titolare dello storico marchio editoriale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
La galleria, che ospita nove sale dedicate alla ceramica greca antica, è chiusa per consentire indagini sulla particolare fragilità di alcune travi
Come ogni anno, il Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini di Bologna rinnova l’appuntamento dedicato al presepe: dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 i Musei Civici d’Arte Antica ospitano la mostra “Presepi dalla collezione Forlai”. - facebook.com Vai su Facebook
L’Appia antica e la Galleria Borghese in esclusiva - Quattro giorni a Roma dal 30 dicembre al 2 gennaio, con passeggiate tra arte, storia e attualità, visite guidate e il festeggiamento di Capodanno 2025, l’anno che apre al nuovo Giubileo. Lo riporta corriere.it
Le migliori sequel di supereroi da non perdere jumptheshark.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it