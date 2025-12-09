Anteprima nazionale di Anacronistico a Bergamo la nuova commedia di Cristian Cocco

Bergamonews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo si tiene l'anteprima nazionale di “Anacronistico”, la nuova commedia di Cristian Cocco. Prima assoluta in Italia, il film vede Cocco sia alla regia che come protagonista, con la partecipazione speciale di Enzo Iacchetti. Un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e comicità, che segna un importante momento di debutto per questa produzione.

Bergamo. Prima assoluta in Italia per Anacronistico,  la nuova commedia diretta e interpretata da Cristian Cocco, storico inviato di Striscia la Notizia, con la partecipazione straordinaria di Enzo Iacchetti. L’appuntamento è fissato per martedì 10 dicembre 2025, al Cineteatro Lottagono di Bergamo, con una serata esclusiva: alle 20.30 – Presentazione del film con Cristian Cocco, che introdurrà al pubblico la genesi del progetto e i temi affrontati dal film. alle 21.00 – Proiezione del film in anteprima nazionale. Alla serata saranno presenti, oltre al regista e protagonista  Cristian Cocco, anche gli attori  Rocco Gaudimonte  e  Vanessa Minotti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

