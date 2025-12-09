Annuncia al padre di volerla fare finita la Polizia di Stato si mobilita e salva la 20enne in extremis

L'intervento congiunto delle Volanti e del 118 ha permesso di salvare una 20enne, già in stato di incoscienza, che aveva tentato il gesto estremo. L'allarme è partito nella serata dell'8 dicembre quando, verso le 21, il padre della giovane che si trovava in un'altra Regione ha contattato la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it