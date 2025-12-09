Annuncia al padre di volerla fare finita la Polizia di Stato si mobilita e salva la 20enne in extremis

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento congiunto delle Volanti e del 118 ha permesso di salvare una 20enne, già in stato di incoscienza, che aveva tentato il gesto estremo. L'allarme è partito nella serata dell'8 dicembre quando, verso le 21, il padre della giovane che si trovava in un'altra Regione ha contattato la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Lukaku annuncia la scomparsa del padre: “Grazie per avermi insegnato tutto, la mia vita non sarà più la stessa”

Gimenez Milan, il padre annuncia: «Ha un problema fisico ormai da diverso tempo. Contro l’Atalanta stava bene, poi…»

Il legale di Evelina annuncia querele e fa una rivelazione economica clamorosa: “Fino a otto anni la figlia di Sgarbi non ha percepito un euro da suo padre”