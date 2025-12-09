Annalisa fuoco conquista il disco d’oro

Jumptheshark.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescente popolarità di Annalisa si evidenzia anche attraverso il recente riconoscimento ottenuto dal suo ultimo lavoro discografico, che ha raggiunto un importante traguardo: la certificazione di Disco d’Oro. Questa vittoria conferma l’apprezzamento del pubblico e il successo commerciale del progetto, che ha riscosso grande successo in poche settimane dalla sua uscita. L’artista, attualmente impegnata in un intenso tour nei palasport, continua a rafforzare la propria posizione nel panorama musicale italiano. annalisa: il riconoscimento del disco d’oro per “Ma io sono fuoco”. il successo del nuovo album. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

annalisa fuoco conquista il disco d8217oro

© Jumptheshark.it - Annalisa fuoco conquista il disco d’oro

Annalisa racconta il suo “Fuoco”: gli stadi? Sarebbe bello arrivarci e vorrei coltivare altre passioni

Annalisa annuncia la tracklist dell’album Ma io sono fuoco

Annalisa, l’abito armatura scintillante con balaclava anticipa “Ma io sono fuoco”

annalisa fuoco conquista discoAnnalisa certificata Disco d’Oro con l’album Ma io sono fuoco - A distanza di due mesi dalla sua uscita, l’album Ma io sono fuoco viene certificato Disco d’Oro. Da novella2000.it