Annalisa fuoco conquista il disco d’oro
La crescente popolarità di Annalisa si evidenzia anche attraverso il recente riconoscimento ottenuto dal suo ultimo lavoro discografico, che ha raggiunto un importante traguardo: la certificazione di Disco d’Oro. Questa vittoria conferma l’apprezzamento del pubblico e il successo commerciale del progetto, che ha riscosso grande successo in poche settimane dalla sua uscita. L’artista, attualmente impegnata in un intenso tour nei palasport, continua a rafforzare la propria posizione nel panorama musicale italiano. annalisa: il riconoscimento del disco d’oro per “Ma io sono fuoco”. il successo del nuovo album. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Annalisa racconta il suo “Fuoco”: gli stadi? Sarebbe bello arrivarci e vorrei coltivare altre passioni
Annalisa annuncia la tracklist dell’album Ma io sono fuoco
Annalisa, l’abito armatura scintillante con balaclava anticipa “Ma io sono fuoco”
L’album “Ma io sono fuoco” è certificato ufficialmente disco d’oro per le oltre 25mila copie vendute ? Congratulazioni Annalisa ? #MAIOSONOFUOCO - facebook.com Vai su Facebook
La scaletta di ‘MA NOI SIAMO FUOCO’, il nuovo tour di Annalisa nei Palasport Italiani ? Qui la playlist Spotify del tour open.spotify.com/playlist/64SvR… @NaliOfficial #Annalisa #MaNoiSiamoFuoco Vai su X
Annalisa certificata Disco d’Oro con l’album Ma io sono fuoco - A distanza di due mesi dalla sua uscita, l’album Ma io sono fuoco viene certificato Disco d’Oro. Da novella2000.it
