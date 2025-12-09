Annalisa fuoco conquista il disco d’oro

La crescente popolarità di Annalisa si evidenzia anche attraverso il recente riconoscimento ottenuto dal suo ultimo lavoro discografico, che ha raggiunto un importante traguardo: la certificazione di Disco d’Oro. Questa vittoria conferma l’apprezzamento del pubblico e il successo commerciale del progetto, che ha riscosso grande successo in poche settimane dalla sua uscita. L’artista, attualmente impegnata in un intenso tour nei palasport, continua a rafforzare la propria posizione nel panorama musicale italiano. annalisa: il riconoscimento del disco d’oro per “Ma io sono fuoco”. il successo del nuovo album. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

