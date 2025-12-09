anime 2019 il ritorno epico in tv che non puoi perdere

annuncio di rinnovo e anteprima di Kaguya-sama: Love is War. Il popolare anime Kaguya-sama: Love is War sta per tornare con un nuovo capitolo. La produzione ha recentemente diffuso un trailer che anticipa il sequel intitolato Kaguya-sama wa Kokurasetai: Otona e no Kaidan ( Le tappe per diventare adulti ), che debutterà in Giappone il 31 dicembre. Questo rinnovo rappresenta una piacevole notizia per gli appassionati, confermando la presenza dello staff e del cast originali, pronti a riprendere le vicende dei protagonisti. contenuto del trailer e dettagli tecnici. natura e conferme del trailer. Il nuovo video promozionale ha ufficializzato il ritorno dello staff e del cast storici, offrendo anche un’anticipazione sulla sigla di apertura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

