Angelica Baraldi coinvolta in un incidente | Travolta da un furgone

Momenti di grande paura per Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello, rimasta coinvolta in un violento incidente stradale mentre era ferma in coda con la sua auto. A raccontarlo è stata lei stessa attraverso un lungo post su Instagram, spiegando di essere stata tamponata da un furgone arrivato a tutta velocità, senza frenare. Secondo il suo racconto, l’urto è stato talmente violento da provocare un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto: «Io ero la prima», ha scritto. L’impatto ha attivato automaticamente il sistema SOS dell’auto e dell’iPhone, facendo scattare i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Angelica Baraldi coinvolta in un incidente: “Travolta da un furgone”

Grande Fratello, Angelica Baraldi coinvolta in brutto incidente: dinamica e condizioni

Grande Fratello, grave incidente per Angelica Baraldi: "Trauma cranico e tanta paura"

Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi: “Un furgone mi ha presa in pieno, fortissimo l’impatto”

Ieri ero ferma in coda. Dallo specchietto ho visto arrivare un furgone a tutta velocità. Non ha frenato. Mi ha presa in pieno. L’impatto è stato fortissimo, tanto da causare un tamponamento a catena con quattro macchine. Io ero la prima. " Angelica Baraldi, ex par - facebook.com Vai su Facebook

"Angelica Marie Persiani" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi: “Un furgone mi ha presa in pieno, fortissimo l’impatto” - Angelica Baraldi, ex con corrente del Grande Fratello, ha avuto un incidente d'auto: "Ero ferma in coda, un furgone a tutta velocità mi ha preso ... Si legge su fanpage.it