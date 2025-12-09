Andrew Basso sarà Woody Harrelson nello spettacolo Now you see me

Sarà l’illusionista trentino Andrew Basso, che da Borgo Valsugana ha conquistato i palchi del mondo intero grazie alle sue capacità che mettono a dura prova le leggi della logica rendendo credibile la magia, a indossare i panni di uno dei “Cavalieri” più noti del mondo del cinema, Merritt. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

