Andrew Basso sarà Woody Harrelson nello spettacolo "Now you see me"

Andrew Basso, noto illusionista trentino, si prepara a interpretare Woody Harrelson nel nuovo spettacolo
Sarà l’illusionista trentino Andrew Basso, che da Borgo Valsugana ha conquistato i palchi del mondo intero grazie alle sue capacità che mettono a dura prova le leggi della logica rendendo credibile la magia, a indossare i panni di uno dei “Cavalieri” più noti del mondo del cinema, Merritt. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Chi è Andrew Basso, illusionista italiano/ Innamorato? I rumor sulla fidanzata Amanda - Andrew Basso, chi è il celebre illusionista autore di imprese incredibili: le informazioni sulla fidanzata Amanda, ballerina di danza classica. Da ilsussidiario.net
