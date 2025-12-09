Andrea Pirlo | storia carriera e attualità – dalla Rondinella a Dubai
Una vita tra eleganza e genialità calcistica: l’evoluzione di Andrea Pirlo da fuoriclasse a tecnico internazionale. Giovanili e debutto precoce: le origini Andrea Pirlo nasce il 19 maggio 1979 a Brescia. Cresce calcisticamente nella piccola realtà della Voluntas, prima di entrare nel settore giovanile del Brescia Calcio. Proprio con le Rondinelle fa il suo debutto . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
La 'Maledetta' compie 20 anni: così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo
Fun fact: Yesterday Andrea Pirlo made his debut as a head coach in the Champions League against Mircea Lucescu, the coach who gave him his professional soccer debut at Brescia when he was 16 years old - facebook.com Vai su Facebook
Una carriera in discesa, anche troppo: Pirlo, dalla Juve alla Serie B di Dubai - A Dubai c’è un bel clima, si può fare il bagno al mare anche nei mesi invernali e si guadagnano un sacco di soldi. Secondo tuttomercatoweb.com
