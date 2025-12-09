Andrea Maggi sulla lista degli stupri | La giustizia riservi pene severe indelebili nella fedina penale

Andrea Maggi ha commentato su Il Gazzettino la recente lista degli stupri e altri atti di bullismo e sessismo emersi in alcuni licei italiani. L'intervento si concentra sulla necessità di pene severe e permanenti, sottolineando l'importanza di interventi incisivi per contrastare comportamenti così gravi.

Liste stupri nelle scuole, il prof Maggi: «Una sconfitta clamorosa della società» - di Andrea Maggi Le "Liste stupri" sui muri dei bagni di più scuole superiori italiane rappresentano senza appello una sconfitta clamorosa per tutti. Come scrive ilgazzettino.it