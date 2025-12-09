Andrea Maggi sulla lista degli stupri | La giustizia riservi pene severe indelebili nella fedina penale
Andrea Maggi ha commentato su Il Gazzettino la recente lista degli stupri e altri atti di bullismo e sessismo emersi in alcuni licei italiani. L'intervento si concentra sulla necessità di pene severe e permanenti, sottolineando l'importanza di interventi incisivi per contrastare comportamenti così gravi.
Andrea Maggi ha commentato su Il Gazzettino la lista degli stupri, l'atto di bullismo e sessismo emerso in alcuni licei italiani. Nei bagni delle scuole venivano indicati con nomi e cognomi le studentesse come bersagli e potenziali vittime di violenza sessuale.«Le "Liste stupri" sui muri dei.
Liste stupri nelle scuole, il prof Maggi: «Una sconfitta clamorosa della società» - di Andrea Maggi Le "Liste stupri" sui muri dei bagni di più scuole superiori italiane rappresentano senza appello una sconfitta clamorosa per tutti.
