Andrea Adamo correrà in MXGP nel 2026: il prossimo anno sarà in sella alla KTM e parteciperà al massimo campionato mondiale di motocross. Il 22enne lascerà dunque la MX2, dopo aver vinto il titolo iridato nel 2023, e proverà a emergere anche al piano superiore. Andrea Adamo si è raccontato in un’intervista concessa a OA Sport. Cosa ti ha spinto a scegliere di passare in MXGP un anno prima di raggiungere il limite d’età in MX2? “ È stata una decisione che è stata presa verso la metà di quest’anno. Penso sia stata una decisione giusta. Sono stato tutto quest’anno e nel 2023 in lotta per il Campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Adamo approda in MXGP: “Nel 2026 devo imparare, un onore ereditare la moto di Herlings”