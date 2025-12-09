Andrea Adamo approda in MXGP | Nel 2026 devo imparare un onore ereditare la moto di Herlings
Andrea Adamo correrà in MXGP nel 2026: il prossimo anno sarà in sella alla KTM e parteciperà al massimo campionato mondiale di motocross. Il 22enne lascerà dunque la MX2, dopo aver vinto il titolo iridato nel 2023, e proverà a emergere anche al piano superiore. Andrea Adamo si è raccontato in un'intervista concessa a OA Sport. Cosa ti ha spinto a scegliere di passare in MXGP un anno prima di raggiungere il limite d'età in MX2? " È stata una decisione che è stata presa verso la metà di quest'anno. Penso sia stata una decisione giusta. Sono stato tutto quest'anno e nel 2023 in lotta per il Campionato.
Motocross delle Nazioni 2025, Coenen regala al Belgio la Qualifiying Race MX2, decimo Andrea Adamo
Motocross, Andrea Adamo fa il grande passo e sale in MXGP con KTM già nel 2026
Andrea Adamo e il suo mondo: dal mito Cairoli agli allenamenti in Belgio alle... bici - Ad appena 21 anni, il siciliano legato a Ktm vanta due GP vinti e il titolo iridato MX2 2023. Come scrive gazzetta.it
