Ancora botte in campo tra ragazzini | spogliatoi vandalizzati all’Ausonia e danni da migliaia di euro

Un fine settimana segnato da episodi di violenza e vandalismo nei tornei giovanili milanesi, con interventi delle forze dell’ordine e danni ingenti. Inciviltà e comportamenti scorretti hanno coinvolto giocatori, genitori e spettatori, evidenziando una crescente problematica legata al rispetto e alla sicurezza negli eventi sportivi dedicati ai giovani.

Milano – Un altro weekend di ordinaria follia nei tornei giovanili, con l’intervento delle forze dell’ordine, dove inciviltà e comportamenti deprecabili hanno visto protagoniste tutte le componenti, in campo e sugli spalti. Sabato pomeriggio a Milano, dopo aver perso una partita del campionato regionale under 17, i calciatori della squadra ospite hanno messo a soqquadro lo spogliatoio: porte e docce divelte, water spaccati, soffitto distrutto. Danni per migliaia di euro. Domenica invece, nel campionato under 15, sempre nel capoluogo lombardo, dopo la rete del figlio di un notissimo ex calciatore, ma pure allenatore e dirigente di Milan e Inter, pare sia successo di tutto, nonostante le versioni contrastanti: insulti, minacce, pare addirittura un pugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora botte in campo tra ragazzini: spogliatoi vandalizzati all’Ausonia e danni da migliaia di euro

