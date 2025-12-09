anconetana protagonista ad atreju nata nel 1993 anno della grande sfida

Un'anconetana si distingue ad Atreju, rappresentando simbolicamente il 1993, anno della grande sfida elettorale tra Fini e Rutelli per il Campidoglio. La sua partecipazione rende omaggio a un momento storico fondamentale, evidenziando il ruolo delle giovani generazioni nel contesto politico italiano di quegli anni.

E’ stata scelta come simbolo del 1993, anno della grande sfida tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli per la conquista del Campidoglio. Angelica Lupacchini, consigliera comunale di Fdi e recentemente candidata anche al consiglio regionale nelle file del partito del premier Giorgia Meloni, è stata protagonista della kermesse di Fratelli d’Italia. E’ stata proprio lei a introdurre il panel "Trentadue anni dopo. È cambiato (quasi) tutto in Italia e nel mondo. Quale bilancio e quali prospettive? Le opinioni di due protagonisti di quella svolta". All’evento che si è tenuto a ingresso libero ai giardini di Castel Sant’Angelo di Roma hanno preso parte oltre 500 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it