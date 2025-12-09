Ancona parla Moroniti | La Romana film è mia nel club dorico Di Paolo non c' è

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - «Concordo che nella ricostruzione ci siano delle incongruenze.sembra il film 'Vieni avanti cretino'. Alessandro Di Paolo ha avuto un ruolo da pr, nel senso che mi ha presentato alla proprietà, e credo stia cercando anche altri imprenditori interessati». Sono le parole del regista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Il senso del mare di Ancona nel cinema e nella letteratura: ne parla Luccarini

Ancona, parla capitan Luca Gelonese: "Qui ragazzi già pronti al salto di categoria"

Finanziamenti al cinema: "Qui non ci sono problemi. Sono io la Romana Film" - Sono io la Romana Film" Parla il regista Giuseppe Moroniti alla guida della società entrata nell’Ancona "Gli accertamenti della Procura di Roma ... Si legge su ilrestodelcarlino.it