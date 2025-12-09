Ancona parla Moroniti | La Romana film è mia nel club dorico Di Paolo non c' è

ANCONA - «Concordo che nella ricostruzione ci siano delle incongruenze.sembra il film 'Vieni avanti cretino'. Alessandro Di Paolo ha avuto un ruolo da pr, nel senso che mi ha presentato alla proprietà, e credo stia cercando anche altri imprenditori interessati». Sono le parole del regista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it