Ancona parla Moroniti | La Romana film è mia nel club dorico Di Paolo non c' è
ANCONA - «Concordo che nella ricostruzione ci siano delle incongruenze.sembra il film 'Vieni avanti cretino'. Alessandro Di Paolo ha avuto un ruolo da pr, nel senso che mi ha presentato alla proprietà, e credo stia cercando anche altri imprenditori interessati». Sono le parole del regista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Il senso del mare di Ancona nel cinema e nella letteratura: ne parla Luccarini
Ancona, parla capitan Luca Gelonese: "Qui ragazzi già pronti al salto di categoria"
Sabato 13 dicembre alla Facoltà di Economia di Univpm ad Ancona si terrà il 3’ corso del ciclo “Competenze in Comune”: si parla di Appalti Pubblici. Le lezioni sono organizzate da Anci Marche, Coordinamento Anci Giovani Marche e Coordinamento Consigli - facebook.com Vai su Facebook
"Infrastrutture, Trasporti e Mobilità nelle Marche": se ne parla il 6 dicembre ad Ancona ift.tt/NrpSvhf Vai su X
Finanziamenti al cinema: "Qui non ci sono problemi. Sono io la Romana Film" - Sono io la Romana Film" Parla il regista Giuseppe Moroniti alla guida della società entrata nell’Ancona "Gli accertamenti della Procura di Roma ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
