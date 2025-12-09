Ancona, 9 dicembre 2025 - Maxi-blitz congiunto della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Ancona contro la pesca e il commercio illegale di molluschi. Un’operazione che ha smascherato un vero e proprio "mercato parallelo" di vongole, gestito nell'ombra e con grave danno per l’ecosistema marino e il fisco. L’articolata attività, condotta in sinergia dai finanzieri del reparto operativo aeronavale e dai militari della direzione Marittima, si è concentrata nell’area portuale dorica. L'obiettivo: far luce sulle operazioni di sbarco e la regolarità delle quote di pescato nel settore professionale delle vongole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, l'oro grigio era "fantasma": smascherato il traffico illegale di vongole