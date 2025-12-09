Anche in Un posto al sole le macchine ci ruberanno il lavoro

Ilfoglio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alice non vuole sentire più neppure la madre, essendo rimasta molto delusa dalla scorrettezza commessa per una situazione così delicata, in cui i nonni hanno messo gli affari davanti alla sua tutela. I due ragazzi comprendono di essere molto diversi dalle proprie famiglie, e decidono di scappare un’altra volta all’estero. Al palazzo continua l’epopea sulla pensione di Raffaele. A questo punto però al capocondomino viene in mente ciò che in tutto il resto d’Italia fanno ormai da decenni: sostituire il portiere con i videocitofoni. In effetti c’è rimasto solo palazzo Palladini con un portiere. E pensare che l’unico ricco del condominio è Roberto Ferri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

