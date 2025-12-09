Appena Lando Norris ha tagliato il traguardo di Abu Dhabi, laureandosi campione del mondo di Formula 1, il CEO della McLaren, Zak Brown, ha esclamato via radio: «È la linea diretta con il campione del mondo?». E lo era davvero! Il weekend decisivo del campionato si è trasformato in un duello ad altissima tensione: in pista si sono affrontati il quattro volte iridato Max Verstappen, il compagno di squadra Oscar Piastri e lo stesso Lando Norris, tutti con la vittoria nel mirino. Alla fine, è stato proprio il pilota britannico a imporsi, conquistando il titolo. Conosciuto per la schiettezza e a sincerità con cui parla delle pressioni della Formula 1, Norris ha celebrato il suo primo mondiale con i pugni al cielo e la consueta pioggia di champagne, un gesto ormai diventato il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Anche il Richard Mille di Lando Norris è ora ufficialmente campione del mondo