Anche il Richard Mille di Lando Norris è ora ufficialmente campione del mondo
Appena Lando Norris ha tagliato il traguardo di Abu Dhabi, laureandosi campione del mondo di Formula 1, il CEO della McLaren, Zak Brown, ha esclamato via radio: «È la linea diretta con il campione del mondo?». E lo era davvero! Il weekend decisivo del campionato si è trasformato in un duello ad altissima tensione: in pista si sono affrontati il quattro volte iridato Max Verstappen, il compagno di squadra Oscar Piastri e lo stesso Lando Norris, tutti con la vittoria nel mirino. Alla fine, è stato proprio il pilota britannico a imporsi, conquistando il titolo. Conosciuto per la schiettezza e a sincerità con cui parla delle pressioni della Formula 1, Norris ha celebrato il suo primo mondiale con i pugni al cielo e la consueta pioggia di champagne, un gesto ormai diventato il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
@landonorris è il nuovo Campione del Mondo di Formula 1. Un titolo deciso solo all’ultima gara, che segna il ritorno della McLaren al vertice, con la conquista sia del campionato piloti sia di quello costruttori. Al polso lo accompagnava un Richard Mille RM 72 - facebook.com Vai su Facebook
