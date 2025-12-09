Ance e CPIA insieme per formare i migranti nel settore edile

Tempo di lettura: < 1 minuto Un corso di alfabetizzazione, presso il Centro per l’istruzione degli Adulti” Paulo Freire di Salerno” con attenzione al linguaggio che appartiene al settore edile, in collaborazione con formatori di Ance e contemporaneamente un addestramento sportivo con gli Eagles, mentre Toccherà il gruppo Forte, monitorare dal punto di vista sanitario, i ragazzi. Sono in estrema sintesi di punti cardine del progetto, presentato questa mattina presso la sede dell’Ance di Salerno. Per sei mesi, 25 ragazzi seguiranno un corso di formazione che servirà ad introdurli nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ance e CPIA insieme per formare i migranti nel settore edile

