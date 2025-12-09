Ance e Confindustria si confrontano | primo incontro su pianificazione urbanistica
BRINDISI - La pianificazione urbanistica come motore di sviluppo per il territorio: è questo il tema al centro dell'incontro promosso da Ance Brindisi e Confindustria Brindisi, in programma l'11 dicembre 2025 alle 15:30, presso la sede di Confindustria (corso Garibaldi 53, settimo piano). 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Confindustria ed Ance Benevento, intesa con la Scuola internazionale del Sannio
Candidati presidente a confronto con le imprese: Lobuono da Confindustria, Decaro incontra Ance
Serata di auguri di ANCE Cuneo tra tradizione, famiglie e imprese a Fossano Confindustria Cuneo - Unione Industriale della Provincia - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi, la pianificazione urbanistica come motore di sviluppo: evento ANCE e Confindustria - Brindisi laboratorio di innovazione territoriale: la pianificazione urbanistica motore di sviluppo economico – evento promosso da ANCE Brindisi e Confindustria Brindisi il giorno 11 dicembre ore 15. Si legge su brindisilibera.it
