Amore in pendant per Kylie Jenner e Timothée Chalamet con racchetta da ping ping

Una cascata di arancione sul red carpet di Marty Supreme. Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno fatto il loro ingresso trionfale alla première del nuovo film dell'attore, dissipando in un colpo solo tutte le recenti voci di crisi. I due, più innamorati che mai, hanno scelto outfit coordinati firmati, che hanno letteralmente incendiato il tappeto rosso californiano. La première di Marty Supreme. A Los Angeles L'evento che ha portato la coppia sul red carpet è stata la première di Marty Supreme, il nuovo progetto cinematografico di Timothée Chalamet. Il film vede l'attore nei panni di un giocatore di ping pong, in un drama sportivo ambientato negli anni Cinquanta.

