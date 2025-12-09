Amore Criminale – Storie di femminicidio | la tragica storia di Aurelia Laurenti stasera su Rai 3

Pordenonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragica storia di Aurelia Laurenti, uccisa a 32 anni dal compagno nella loro abitazione, a Roveredo in Piano,  è al centro del nuovo appuntamento di "Amore CriminaleStorie di femminicidio", il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda stasera, martedì 9 dicembre, in tv, su Rai 3, alle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

