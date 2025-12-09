Amore Criminale stasera su Rai 3 | Veronica Pivetti racconta il femminicidio di Aurelia Laurenti

Il programma di Rai 3, condotto da Veronica Pivetti, dedica la puntata del 9 dicembre alla storia di Aurelia, ricostruendo la spirale di abusi e il processo che ha portato alla condanna del responsabile. Stasera martedì 9 dicembre 2025 andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 una nuova puntata Amore Criminale - Storie di femminicidio dedicata alla tragica storia di Aurelia Laurenti. Il programma, condotto da Veronica Pivetti, continua la sua importante missione di dare voce alle vittime di violenza di genere. La puntata ripercorre la storia di Aurelia Laurenti attraverso testimonianze, ricostruzioni e documenti, ponendo l'attenzione sui segnali di pericolo e sulla spirale di violenza che ha portato al femminicidio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

