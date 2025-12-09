Amore criminale stasera in tv | la storia di Aurelia Laurenti
Un'altra storia che mette al centro la violenza contro le donne, tema che "Amore criminale" affronta da anni con rispetto, rigore e sensibilità. In onda oggi, martedì 9 dicembre, in prima serata su Rai 3, Veronica Pivetti dà voce a una giovane donna di nome Aurelia Laurenti, uccisa nel 2020 dal. 🔗 Leggi su Today.it
