amore criminale le anticipazioni della puntata del 9 dicembre 2025 su rai 3

Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 9 dicembre 2025. Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 9 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20. Anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre. La vicenda di Aurelia Laurenti, uccisa a 32 anni dal compagno nella loro abitazione, in provincia di Pordenone, è al centro del nuovo appuntamento con “Amore Criminale – Storie di femminicidio”, il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda martedì 9 dicembre alle 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

