' Amleto take away' a Jesi | l' indagine tragicomica tra Shakespeare cecità e crisi

Jesi (Ancona), 9 dicembre 2025 - Con "Amleto take away" della compagnia BerardiCasolari, lo spettacolo vincitore del Premio Ubu 2018, prende il via giovedì (ore 21) al Teatro Moriconi di Jesi, la terza edizione del progetto Officine teatrabili, realizzato con il sostegno del Mic Ministero della Cultura (Bando Accessibilità 2025) e in partenariato con Teatro Giovani Teatro Pirata, Sala Umberto e Fuori Contesto di Roma. Il progetto ha reso possibile la circuitazione di tre spettacoli realizzati con il coinvolgimento diretto di artisti e artiste con disabilità. In cartellone, anche "Glossario di famiglia" dell'Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco in scena sabato prossimo (ore 21) al teatro Comunale di Montecarotto, e "Fiaba" del Teatro Giovani Teatro Pirata sempre a Montecarotto il 19 dicembre ore 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

