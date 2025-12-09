' Amici della Musica' a Foggia ci sono le ' Etnie Sonore' di Gaia Gentile

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio musicale dall’impronta jazz attende il pubblico della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia: giovedì 11 dicembre con sipario alle 20.30 il Teatro Umberto Giordano ospiterà ‘Etnie Sonore’. Protagonista della serata sarà la voce calda e magnetica di Gaia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Canino-Ballista, 70 anni di musica: “Entusiasti, radicali, amici per sempre”

Amici della Musica, tornano i concerti del Fortissimissimo Firenze Festival

'Amici della Musica' di San Severo, Verdi secondo Vito Paternoster e Pierluigi Camicia

amici musica foggia sono'Amici della Musica', a Foggia ci sono le 'Etnie Sonore' di Gaia Gentile - Un viaggio musicale dall’impronta jazz attende il pubblico della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia: giovedì 11 dicembre con sipario alle 20. Da foggiatoday.it