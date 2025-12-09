' Amici della Musica' a Foggia ci sono le ' Etnie Sonore' di Gaia Gentile
Un viaggio musicale dall’impronta jazz attende il pubblico della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia: giovedì 11 dicembre con sipario alle 20.30 il Teatro Umberto Giordano ospiterà ‘Etnie Sonore’. Protagonista della serata sarà la voce calda e magnetica di Gaia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Canino-Ballista, 70 anni di musica: “Entusiasti, radicali, amici per sempre”
Amici della Musica, tornano i concerti del Fortissimissimo Firenze Festival
'Amici della Musica' di San Severo, Verdi secondo Vito Paternoster e Pierluigi Camicia
Amici di FOGGIA, dopo domani 11 Dicembre vi aspetto al Teatro Umberto Giordano alle 20,30. Con me Nicolò Pantaleo al sax Giacomo Desiante alla fisarmonica INFO Associazione Amici della Musica di Foggia 0881 771578 | 389 1276549 - facebook.com Vai su Facebook
