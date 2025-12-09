Amici 25 Riccardo Stimolo chiede scusa | Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite | Video Witty Tv
Lezione di comunicazione e soprattutto comunicazione digitale per i ragazzi di Amici 25. Riccardo Stimolo ha preso la palla al balzo e grazie anche alle parole dell’insegnante ha chiesto scusa a tutti visto quanto accaduto recentemente sui social. Nei giorni scorsi, infatti, dopo il racconto di un noto creator di Tik Tok di essere stato insultato attraverso un bruttissimo commento sotto a un suo post, su X e Instagram sono girati diversi screen di altri commenti lasciati dal cantante. Bestemmie, parolacce, prese in giro e offese. Molti si sono sentiti chiamati in causa e non hanno apprezzato il comportamento del giovane chiedendo provvedimenti ed esprimendo la propria rabbia nel vederlo in tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Amici 25, Riccardo riesce a far emozionare Rudy Zerbi: tutti in piedi per lui | Video Witty Tv
Amici 2025, i cantanti partono già col turbo: Penelope, Michele e Riccardo pronti per la corsa verso il Serale. Ecco tutti i nuovi allievi e le curiosità
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 28 settembre: Riccardo ed Emiliano incantano tutti
Un video su TikTok ha generato una serie di critiche nei confronti di Riccardo Stimolo, cantante e concorrente di Amici 25 - facebook.com Vai su Facebook
Quanto segue sulla situazione di Riccardo Stimolo, attuale allievo di #Amici25. Vai su X
Riccardo Stimolo eliminato da Amici dopo i post omofobi e sessisti?/ L’indizio arriva dal web - Lui condivide una canzone e al web non passa inosservata: è fuori? Riporta ilsussidiario.net
