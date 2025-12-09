Amici 25 Riccardo Stimolo chiede scusa | Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite | Video Witty Tv

Lezione di comunicazione e soprattutto comunicazione digitale per i ragazzi di Amici 25. Riccardo Stimolo ha preso la palla al balzo e grazie anche alle parole dell’insegnante ha chiesto scusa a tutti visto quanto accaduto recentemente sui social. Nei giorni scorsi, infatti, dopo il racconto di un noto creator di Tik Tok di essere stato insultato attraverso un bruttissimo commento sotto a un suo post, su X e Instagram sono girati diversi screen di altri commenti lasciati dal cantante. Bestemmie, parolacce, prese in giro e offese. Molti si sono sentiti chiamati in causa e non hanno apprezzato il comportamento del giovane chiedendo provvedimenti ed esprimendo la propria rabbia nel vederlo in tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

