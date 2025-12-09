American Eagle in crescita del 6% | effetto Sydney Sweeney?
“Abbiamo registrato un weekend del Ringraziamento da record, guidato da un’accelerazione nella domanda per tutti i marchi e i canali, con una crescita eccezionale di Aerie e offline”: queste le parole di Jay Schottenstein, CEO di American Eagle. Il brand di jeans ha registrato una crescita del 6% per il terzo trimestre, che coincide con l’arrivo in casa di Sydney Sweeney. “Siamo concentrati nel terminare la stagione con successo e nel mantenere il nostro successo anche nel 2026 e oltre”, ha continuato il CEO. +6% per American Eagle: effetto Sydney Sweeney?. Il brand ha registrato un aumento dei ricavi del 6% a quota 1,36 miliardi di dollari (circa 1,288 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Criticatissima dopo aver posato per la controversa campagna dei jeans American Eagle, l'attrice statunitense 28enne dice la sua in una nuova intervista. Ribadendo che la sua bellezza è 100% naturale e sottolineando: «Sono contro l’odio e le divisioni» Vai su X
L'attrice ha rotto il silenzio mantenuto per mesi sulla discussa campagna per American Eagle, che per molti l'aveva associata ad alcune posizioni estremiste della destra americana: «Il mio silenzio ha solo ampliato le divisioni» - facebook.com Vai su Facebook
American Eagle in crescita del 6%: effetto Sydney Sweeney? - “Abbiamo registrato un weekend del Ringraziamento da record, guidato da un’accelerazione nella domanda per ... Come scrive msn.com
