American Eagle in crescita del 6% | effetto Sydney Sweeney?

“Abbiamo registrato un weekend del Ringraziamento da record, guidato da un’accelerazione nella domanda per tutti i marchi e i canali, con una crescita eccezionale di Aerie e offline”: queste le parole di Jay Schottenstein, CEO di American Eagle. Il brand di jeans ha registrato una crescita del 6% per il terzo trimestre, che coincide con l’arrivo in casa di Sydney Sweeney. “Siamo concentrati nel terminare la stagione con successo e nel mantenere il nostro successo anche nel 2026 e oltre”, ha continuato il CEO. +6% per American Eagle: effetto Sydney Sweeney?. Il brand ha registrato un aumento dei ricavi del 6% a quota 1,36 miliardi di dollari (circa 1,288 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

