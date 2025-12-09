Ameli del Pd | Servono scelte chiare

La possibile sospensione del primo anno del corso di Scienze Infermieristiche ad Ascoli solleva preoccupazioni sulla formazione e sul futuro del settore sanitario locale. Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd, sottolinea l'importanza di adottare decisioni chiare e condivise per affrontare questa criticità e tutelare gli studenti e la qualità dell'offerta formativa.

La possibile sospensione del primo anno del corso di Scienze Infermieristiche ad Ascoli rappresenta un campanello d’allarme che, secondo Francesco Ameli, segretario provinciale del Partito Democratico, non può essere ignorato. In un momento in cui la carenza di personale sanitario è riconosciuta come una vera emergenza nazionale e locale, il rischio di bloccare la formazione proprio nel territorio che più ne ha bisogno appare a suo giudizio un paradosso inaccettabile. Ameli ricorda che il corso ascolano, attivo dagli anni Settanta, è un presidio pubblico essenziale per il Piceno. "Pensare di sospenderlo – sostiene – per problemi di spazi o questioni logistiche significa colpire uno dei pilastri della formazione sanitaria del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ameli del Pd: "Servono scelte chiare"

Scopri altri approfondimenti

c'è questo gioco di filo e dita servono quattro mani, due sono le mie le altre vorrei che fossero le tue ma non me lo chiedi ne arrivano altre, il gioco inizia e finisce, senza lasciare traccia poi arrivano le tue, senza una parola mi presenti questa forma semplice di - facebook.com Vai su Facebook

Ameli del Pd: "Servono scelte chiare" - La possibile sospensione del primo anno del corso di Scienze Infermieristiche ad Ascoli rappresenta un campanello d’allarme che, secondo ... Riporta ilrestodelcarlino.it