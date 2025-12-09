Ambulanza travolge uno studente a genova il 12enne stava entrando a scuola | è gravissimo

Stamattina a Genova, un incidente grave si è verificato in via Archimede, quando un'ambulanza con sirene attive ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione, e le condizioni del ragazzo sono risultate gravissime.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente, imboccando la curva, non si sarebbe accorta del pedone, travolgendolo. A prestare i primi soccorsi è stato un uomo di 60 anni di passaggio, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. - facebook.com Vai su Facebook

