Ambulanza travolge uno studente a genova il 12enne stava entrando a scuola | è gravissimo

Leggo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Genova, un incidente grave si è verificato in via Archimede, quando un'ambulanza con sirene attive ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione, e le condizioni del ragazzo sono risultate gravissime.

Gravissimo incidente in via Archimede questa mattina a Genova. Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per.

