Gravissimo incidente a Genova. Questa mattina, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il ragazzino ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola: è in condizioni critiche