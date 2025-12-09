Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola | è in condizioni critiche
Gravissimo incidente a Genova. Questa mattina, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il ragazzino ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Secondo una prima ricostruzione, la conducente, imboccando la curva, non si sarebbe accorta del pedone, travolgendolo. A prestare i primi soccorsi è stato un uomo di 60 anni di passaggio, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale al Torrino, a bordo di una Porsche travolge e uccide un pedone Vai su X
Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola - Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando l ... Riporta msn.com