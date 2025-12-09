Ambulanza travolge un 12enne a Genova | grave al Gaslini
Il mezzo di soccorso a sirene spiegate: in corso la ricostruzione dell'accaduto L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola ? - facebook.com Vai su Facebook
Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola a Genova #ANSA Vai su X
Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola: è ricoverato in condizioni critiche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola: è ricoverato in condizioni critiche ... Da tg24.sky.it