Ambulanza travolge 12enne che sta andando a scuola a Genova
Gravissimo incidente in via Archimede questa mattina a Genova. Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Secondo una prima ricostruzione, la conducente, imboccando la curva, non si sarebbe accorta del pedone, travolgendolo. A prestare i primi soccorsi è stato un uomo di 60 anni di passaggio, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. - facebook.com Vai su Facebook
