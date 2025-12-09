Ambulanza investe un 12enne a Genova | è grave
AGI - Un'ambulanza ha investito un ragazzino di 12 anni in via Archimede, a Genova. È successo nei pressi della scuola nella quale il dodicenne stava per entrare alle 7.30 di questa mattina. Sul posto è intervenuto il 118: il dodicenne è stato intubato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini ed è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Agi.it
Genova, ambulanza investe 12enne che attraversava per andare a scuola: è gravissimo - Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Lo riporta ilgazzettino.it