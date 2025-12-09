Ambulanza investe ragazzino mentre va a scuola shock a Genova | il 12enne è in gravi condizioni

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impatto si sarebbe verificato intorno alle 7:30 di questa mattina, mentre il ragazzino si stava dirigendo a scuola. Il giovanissimo è stato colpito con una certa violenza e sbalzato sull'asfalto. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno tempestivamente stabilizzato la vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ambulanza investe ragazzino mentre va a scuola shock a genova il 12enne 232 in gravi condizioni

© Ildifforme.it - Ambulanza investe ragazzino mentre va a scuola, shock a Genova: il 12enne è in gravi condizioni

Contenuti che potrebbero interessarti

ambulanza investe ragazzino mentreInvestito da un'ambulanza mentre va a scuola, intubato - Un minore è stato portato in gravi condizioni al Gaslini dopo che un mezzo di soccorso lo ha travolto in via Archimede ... Riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ambulanza Investe Ragazzino Mentre