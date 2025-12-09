Ambulanza investe ragazzino mentre va a scuola shock a Genova | il 12enne è in gravi condizioni
L'impatto si sarebbe verificato intorno alle 7:30 di questa mattina, mentre il ragazzino si stava dirigendo a scuola. Il giovanissimo è stato colpito con una certa violenza e sbalzato sull'asfalto. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno tempestivamente stabilizzato la vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
