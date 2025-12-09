Ambrogio

Di Flavio Verzola. Sant’ è Milano. Il 7 dicembre non è solo il giorno della Messa solenne in Basilica o dell’inaugurazione della Scala: è l’inizio ufficiale del Natale meneghino. È la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, le Civiche Benemerenze, l’accensione dell’albero in Duomo. Insomma, non è Natale a Milano senza Sant’Ambrous. Nel cuore dei milanesi, è una festa forse persino più sentita dell’Immacolata. La leggenda vuole che sia stato scelto per la sua imparzialità – quanto servirebbe oggi in sala VAR! – e si racconta che abbia sconfitto il demonio con un calcio. Ogni riferimento al derby. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

