Ambrogio
Di Flavio Verzola. Sant’ è Milano. Il 7 dicembre non è solo il giorno della Messa solenne in Basilica o dell’inaugurazione della Scala: è l’inizio ufficiale del Natale meneghino. È la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, le Civiche Benemerenze, l’accensione dell’albero in Duomo. Insomma, non è Natale a Milano senza Sant’Ambrous. Nel cuore dei milanesi, è una festa forse persino più sentita dell’Immacolata. La leggenda vuole che sia stato scelto per la sua imparzialità – quanto servirebbe oggi in sala VAR! – e si racconta che abbia sconfitto il demonio con un calcio. Ogni riferimento al derby. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Presentato a Palazzo San Giorgio il Trofeo Sant’Ambrogio 2025
A Sant'Ambrogio di Torino il Meliga Day: tre giorni di festa tra storia e sapori
Derby da "montagne russe" vs Catanzaro: Redel Reggio Calabria vince il Trofeo Sant’Ambrogio
Città di Alassio. . Alassio in festa il 7 dicembre per Sant’Ambrogio Dalla solennità della Santa Messa nell'antica Collegiata di Sant’Ambrogio alla suggestiva processione tra le vie illuminate a festa, la città ha celebrato il suo santo patrono in un’atmosfera u - facebook.com Vai su Facebook
7 dicembre, Sant'Ambrogio, patrono della città di Milano "Voi pensate: i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi." #7dicembre #SantAmbrogio #Milano Vai su X
La sfida di Ambrogio Beccaria, navigatore di Milano: «In mare voglio vincere» - Classe 1991, dal lago di Como agli Oceani in solitario, Nel libro «Mare Selvaggio» il navigatore racconta una passione che è diventata una ragione di vita e un sogno: vincere la Vandée Globe, la regat ... corriere.it scrive
