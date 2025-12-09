Altro scossone in casa Red Bull | dall' Olanda Marko via dal team dopo 20 anni

Il manager austriaco non proseguirà la sua esperienza con Red Bull per via di alcune decisioni prese senza consultare i vertici della scuderia, oltre al caso Antonelli in Qatar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

