Altro scossone in casa Red Bull | dall' Olanda Marko via dal team dopo 20 anni
Il manager austriaco non proseguirà la sua esperienza con Red Bull per via di alcune decisioni prese senza consultare i vertici della scuderia, oltre al caso Antonelli in Qatar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
