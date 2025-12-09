Altro che vassalli | è Schlein a tenere l’Europa debole e disarmata

C’è un punto che va finalmente detto con chiarezza, senza più girarci attorno: è inutile che Elly Schlein e il suo gruppo continuino a ripetere la parola vassallaggio europeo rispetto agli Stati Uniti, se poi alla prima occasione utile si mettono di traverso quando si parla di armi, difesa comune e investimenti reali per un’Europa davvero forte e indipendente. È un cortocircuito politico evidente, che non può più essere nascosto dietro un lessico da convegno o dietro le formule vuote del “più Europa”, “più diritti”, “più solidarietà”. Perché l’Europa, se vuole smettere di essere un protettorato, deve prima di tutto saper difendere se stessa e accettare il prezzo della propria autonomia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Altro che vassalli: è Schlein a tenere l’Europa debole e disarmata

