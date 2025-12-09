Altro che app di incontri | a 75 anni cerca l’amore vero con un annuncio al supermercato
Gianmario, 75 anni, dimostra che l’ingegno può superare la tecnologia nella ricerca dell’amore. Deciso a trovare una compagna di vita, ha scelto un metodo semplice e autentico: utilizzare la bacheca degli annunci presso il supermercato Eurospin di San Mauro, dimostrando che anche in età avanzata si può ancora credere nel romanticismo tradizionale.
Alla fine della tecnologia si può anche fare a meno, basta l'ingegno. È quello che ci insegna Gianmario, un signore di 75 anni che, in barba ai vari Tinder, Meetic e Badoo, per cercare una nuova moglie ha pensato di utilizzare la bacheca degli annunci del supermercato Eurospin di San Mauro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una nuova ricca settimana di incontri, interviste, conferenze, consigli di lettura per grandi e piccini, proposte cinematografiche, arte e molto altro. ?La biblioteca online è aperta 7 giorni su 7? #biblioteca #bibliomonc #biblioarduino #bibliotecaarduinomonca - facebook.com Vai su Facebook
Da 3 anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale USA e cioè che il rapporto con l’EU sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il ‘45 sarebbero finite veloceme Vai su X
Terminate le riprese de L'Altro Te, pilota serie su app incontri - Sono terminate le riprese de L'Altro Te, diretto da Eitan Pitigliani, con protagonisti Alessio Lapice, Miriam Dalmazio e Costantino Comito, pilota della serie "Un ragazzo senza nome", sul tema delle ... Secondo ansa.it