Altro che app di incontri | a 75 anni cerca l’amore vero con un annuncio al supermercato

Gianmario, 75 anni, dimostra che l’ingegno può superare la tecnologia nella ricerca dell’amore. Deciso a trovare una compagna di vita, ha scelto un metodo semplice e autentico: utilizzare la bacheca degli annunci presso il supermercato Eurospin di San Mauro, dimostrando che anche in età avanzata si può ancora credere nel romanticismo tradizionale.

