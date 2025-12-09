Altro che app di incontri | a 75 anni cerca l’amore vero con un annuncio al supermercato

Gianmario, 75 anni, dimostra che l’ingegno può superare la tecnologia nella ricerca dell’amore. Deciso a trovare una compagna di vita, ha scelto un metodo semplice e autentico: utilizzare la bacheca degli annunci presso il supermercato Eurospin di San Mauro, dimostrando che anche in età avanzata si può ancora credere nel romanticismo tradizionale.

Alla fine della tecnologia si può anche fare a meno, basta l'ingegno. È quello che ci insegna Gianmario, un signore di 75 anni che, in barba ai vari Tinder, Meetic e Badoo, per cercare una nuova moglie ha pensato di utilizzare la bacheca degli annunci del supermercato Eurospin di San Mauro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

