altra ottima prestazione della fifa security

La Fifa Security conferma ancora la sua eccellenza, mentre la matricola toscana si dimostra sorprendente. Nonostante il risultato finale favorisca i Cavalieri, le sfide con l'Unione Rugby San Benedetto sono sempre intense e combattute, evidenziando il carattere e la determinazione dei giocatori di Lobrauco.

La matricola continua a stupire. Sia chiaro: il risultato finale premia i Cavalieri giunti dalla Toscana, ma se c'è una costante delle gare dell' Unione Rugby San Benedetto è che con gli uomini di Lobrauco si soffre. E pure tanto. La partita contro l' Union Prato, chiusa 36-41, ha confermato che la neopromossa marchigiana non intende recitare il ruolo della comprimaria e che ogni avversaria, anche la più blasonata, deve sudarsi ogni metro al Mandela. Il confronto è stato subito ad alta temperatura, con l'Unione Rugby determinata a imporre un ritmo alto e pulito, quasi a voler scalare la montagna toscana col passo dell'incoscienza lucida.