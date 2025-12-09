Alt right nativismo e falchi | l’America di Trump mette l’Europa nel mirino

L’America di Donald Trump, con le sue posizioni di estrema destra, nativismo e atteggiamenti aggressivi, sta influenzando anche il panorama europeo. Da quando l’ex presidente è tornato alla Casa Bianca, i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Unione europea si sono intensificati, evidenziando tensioni e divergenze che rischiano di allontanare ulteriormente le due sponde dell’Atlantico.

Le due sponde dell’Atlantico sembrano sempre più lontane. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca gli screzi con l’ Unione europea sono aumentati. Gli allarmi a Bruxelles sono suonati, ancora una volta, in occasione della pubblicazione della nuova Strategia di sicurezza nazionale americana. Un dossier di una trentina di pagine che mette nero su bianco le intenzioni di Washington in materia di sicurezza e politica estera. Molti hanno parlato del documento come uno schiaffo all’Europa. Ma tra le righe c’è qualcosa di molto più inquietante, perché svela chi è entrato nella stanza dei bottoni del potere Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Alt right, nativismo e falchi: l’America di Trump mette l’Europa nel mirino

