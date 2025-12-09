Alpine A390 | elegante elettrica e sport fastback
(Adnkronos) – Alpine A390 nasce per esaltare il piacere di guida attraverso una piattaforma elettrica sviluppata con criteri tipicamente sportivi. Il progetto riprende lo spirito della A110 e lo trasferisce in una carrozzeria fastback a cinque porte, capace di coniugare versatilità e reattività. Il sistema a tre motori (uno anteriore e due posteriori) introduce la
Alpine A390: agilità ai massimi livelli
Alpine A390 torque vectoring: ecco l'autobloccante per l'elettrico
Alpine A390 GT, la prova de Il Fatto.it – Tre motori elettrici e tanta precisione su strada – FOTO
Alpine A390, l'anima sportiva della coupé elettrica da 400 cv. Al volante della versione GT con oltre 500 km di autonomia - facebook.com Vai su Facebook
Alpine A390: la Sport Fastback elettrica che riscrive le regole ift.tt/prfsLKz Vai su X
Alpine A390: elegante, elettrica e sport fastback - Alpine A390 rinnova la sportività del marchio con tre motori elettrici, design aerodinamico e un abitacolo per 5 persone ... Si legge su adnkronos.com
