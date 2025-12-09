Alpine A390 | elegante elettrica e sport fastback

Webmagazine24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Alpine A390 nasce per esaltare il piacere di guida attraverso una piattaforma elettrica sviluppata con criteri tipicamente sportivi. Il progetto riprende lo spirito della A110 e lo trasferisce in una carrozzeria fastback a cinque porte, capace di coniugare versatilità e reattività.  Il sistema a tre motori (uno anteriore e due posteriori) introduce la . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Alpine A390: agilità ai massimi livelli

Alpine A390 torque vectoring: ecco l'autobloccante per l'elettrico

Alpine A390 GT, la prova de Il Fatto.it – Tre motori elettrici e tanta precisione su strada – FOTO

alpine a390 elegante elettricaAlpine A390: elegante, elettrica e sport fastback - Alpine A390 rinnova la sportività del marchio con tre motori elettrici, design aerodinamico e un abitacolo per 5 persone ... Si legge su adnkronos.com