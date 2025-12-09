All’ennesimo furto del governo a danno del Sud ora si aggiunge l’umiliazione parlamentare

L'articolo analizza le recenti azioni del governo Meloni, evidenziando come le politiche adottate continuino a penalizzare il Sud Italia. Tra furti e umiliazioni parlamentari, si mette in luce un quadro di decisioni che, secondo alcune interpretazioni, avvantaggiano altre aree del paese a discapito del Meridione.

Ci risiamo, il Governo Meloni ha eseguito l'ennesimo furto con scasso a danno del popolo meridionale. A firmare l'ennesima misura 'scippa Sud' è il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e, per competenza, il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Sostanzialmente, lo scorso 25 novembre è stato pubblicato il decreto ministeriale 383, recante 'misure urgenti in materia di cultura', provvedimento attuativo del D.L. 201 del 2024, disciplinato per ripartire una dotazione di oltre 34 milioni di euro stanziati sul capitolo 2570 del Dipartimento per le attività culturali. L'assegnazione, però, segue una logica che calpesta, ancora una volta, una legge dello Stato, ovvero la cosiddetta clausola del 40%, secondo cui le amministrazioni centrali devono destinare alle regioni del Mezzogiorno il 40% delle risorse ordinarie (dei provvedimenti adottati).