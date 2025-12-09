Allenatore e squadra i segreti del nuovo rapporto

A distanza di trenta giorni dalla difficile giornata in cui Antonio Conte lamentò mancanza di energia e ascolto, questo articolo esplora i nuovi equilibri tra allenatore e squadra, svelando i segreti di un rapporto in evoluzione e le strategie adottate per ricostruire fiducia e collaborazione.

"> Come ricostruisce Antonio Corbo su Repubblica Napoli, sono passati appena trenta giorni da quella domenica di sconforto, quando Antonio Conte, con la voce spenta, denunciò pubblicamente la mancanza di energia e di ascolto dopo la quinta sconfitta della stagione. «Non sono più disposto ad accompagnare i morti», disse allora. Sembrava l’inizio della fine. L’altra sera, invece — racconta ancora Antonio Corbo su Repubblica Napoli — Conte ha fatto il giro delle televisioni per ringraziare i giocatori. Tre volte «grazie», sottolineando «personalità e responsabilità». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Allenatore e squadra, i segreti del nuovo rapporto

Altre letture consigliate

Enzo Maresca torna in Italia da allenatore del Chelsea: a Bergamo il tecnico dei Blues sfiderà per la prima volta una squadra di Serie A da quando è capo allenatore fuori dal suo paese d'origine. E ha grandi parole per la Dea - facebook.com Vai su Facebook

Bacconi: "Allegri allenatore che ha impattato di più sulla squadra: poche idee, molto chiare" Vai su X

Futura, Peppe Scopelliti nuovo allenatore dell’U19 - La Cadi Antincendi Futura comunica ufficialmente il nome del nuovo tecnico della formazione Under 19 impegnata nel campionato nazionale. Si legge su strettoweb.com