Allenamento Pafos pre Juve | la rifinitura alla vigilia di Champions c’è anche David Luiz sul prato dell’Allianz Stadium – FOTO e VIDEO

Prima della sfida di Champions League contro la Juventus, il Pafos ha svolto l'ultimo allenamento all'Allianz Stadium. La sessione, aperta alle telecamere, ha visto anche la presenza di David Luiz, pronto a confrontarsi con i bianconeri. Ecco le immagini e i dettagli sull'allenamento dei ciprioti alla vigilia del sesto match della fase a gironi.

di Marco Baridon Allenamento Pafos pre Juve: la rifinitura dei ciprioti alla vigilia del sesto match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato all’Allianz Stadium) – I riflettori dell’Allianz Stadium si sono accesi per accogliere l’outsider del girone, la squadra che sogna l’impresa nella notte di Torino. Il Pafos ha completato la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro la Juve (mercoledì, ore 21:00) svolgendo l’allenamento di rifinitura sul prato dell’impianto bianconero. Una seduta che ha mescolato l’emozione del debutto in uno dei templi del calcio europeo alla concentrazione necessaria per affrontare una corazzata come quella di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

