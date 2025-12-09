Alleanza strategica tra Renault e Ford | 2 nuove auto elettriche per Europa

Roma, 9 dic. (askanews) – Il gruppo Renault e Ford hanno annunciato una partnership strategica storica volta ad ampliare l’offerta di veicoli elettrici Ford ai clienti europei, “migliorando significativamente la competitività di entrambe le aziende nel panorama automobilistico europeo in rapida evoluzione”. “Un pilastro di questa collaborazione – spiega una nota – è un accordo di partnership per lo sviluppo di due distinti veicoli elettrici a marchio Ford. I nuovi modelli saranno basati sulla piattaforma Ampere, sfruttando le solide risorse e la competitività del gruppo Renault nel settore dei veicoli elettrici, e saranno prodotti dal gruppo Renault nel nord della Francia, a dimostrazione delle capacità produttive e dell’esperienza ‘all’avanguardia’ di ElectriCity di Ampere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it