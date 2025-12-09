Allarme bomba in via Valdirivo | traffico in tilt e polizia sul posto il video
Un pacco sospetto è stato rinvenuto all'angolo tra via Valdirivo e via Carducci. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina. Da poco prima delle 10 sul posto sono giunte numerose pattuglie della polizia di Stato. Il traffico è stato deviato lungo via Carducci. Al momento il flusso veicolare è in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
